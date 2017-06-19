Бразильская фотомодель Сьюзи Кортез поддержала сборную России по футболу

Она выложила в свой аккаунт в социальной сети откровенное фото в футболке сборной России.Сьюзи Кортес, победительница конкурса «Мисс Бум Бум», решила поддержать футболистов сборной России на Кубке конфедераций-2017. Она выложила в Twitter фото с соответствующей подписью.

После победы сборной России над Новой Зеландией, «Мисс Бум Бум» поздравила нашу команду с победой, опубликовав в Twitter фотографию с радостными комментариями.