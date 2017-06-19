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Бразильская фотомодель Сьюзи Кортез поддержала сборную России по футболу
Фото: Instagram
Она выложила в свой аккаунт в социальной сети откровенное фото в футболке сборной России.Сьюзи Кортес, победительница конкурса «Мисс Бум Бум», решила поддержать футболистов сборной России на Кубке конфедераций-2017. Она выложила в Twitter фото с соответствующей подписью.
1° Pоссии @TeamRussia #СборнаяРоссии #TeamRussia #СборнаяРоссииПоФутболу #ConfedCup #КубокКонфедераций #КК2017 🔝⚽🇷🇺 pic.twitter.com/qQpiY8GkV2— Suzy Cortez (@SuzyCortez_) 18 июня 2017 г.
После победы сборной России над Новой Зеландией, «Мисс Бум Бум» поздравила нашу команду с победой, опубликовав в Twitter фотографию с радостными комментариями.
#Russia 2 vs 0 #NewZealand 🇷🇺🇳🇿🏆⚽#СборнаяРоссии #TeamRussia #СборнаяРоссииПоФутболу #ConfedCup #КубокКонфедераций #КК2017 👏👏👏 pic.twitter.com/0k7TYIA5ZK— Suzy Cortez (@SuzyCortez_) 17 июня 2017 г.
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