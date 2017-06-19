Липницкой подарили квартиру в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая получила ключи от новой квартиры на юго-западе Москвы.

Квартиру спортсменке подарила одна из строительных компаний, отметив достижения уралочки на играх в Сочи, сообщает "АиФ-Урал"

"Я всегда мечтала жить рядом с лесом, с детства люблю природу, увлекаюсь конным спортом, - сказала фигуристка. - Раньше даже хотела посвятить себя этому, но потом занялась фигурным катанием. Правда, совсем бросить верховую езду так и не смогла: на даче у меня есть лошадка, и, когда удается выбраться, я всегда отправляюсь покататься по лесу. А теперь и жить буду рядом с ним", - отмечает фигуристка.