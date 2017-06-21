Карпин предложил сжечь Будогосского, как Джордано Бруно

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин раскритиковал мнение главы департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского, выступившего против использования системы видеоповторов.

"Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант. Ну давайте тогда, как в детстве, играть босиком. Можно играть на камнях, на стеклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно, тогда, наверное, и бутс не было. Во всем мире технологии идут вперед, все меняется, а мы будем жить в XV веке — ну давайте так", — сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбор".

Ранее Будогосский заявил, что видеоповторы "убьют футбол нашего детства".