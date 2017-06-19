Хакеры Fancy Bears вскрыли переписку Макларена с МОК

Хакеры Fancy Bears вскрыли переписку независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена с Международным олимпийским комитетом (МОК). Одно из писем Макларена в МОК и деловая переписку сотрудников комитета, готовящих ответ канадскому юристу, оказалась в распоряжении RT.

В нем речь идет про доклад о допинге в российском спорте. В частности, Макларен выразил недовольство тем, что генеральный директор МОК Кристофер де Кеппер в свое время выступил с открытым письмом в отношении второй части доклада о допинге в российсом спорте без его ведома.

В открытом письме, среди прочего, отмечалось, что ВАДА согласилось с российской стороной по поводу недостаточности доказательств вины спортсменов, поэтому МОК создаст комиссии для перепроверки фактов нарушений конкретных спортсменов.

– Я всегда направлял вам копии своих докладов для комментариев и публичных заявлений и хотел бы получать от вас такую же услугу, – отметил в переписке Макларен.

Канадский эксперт при этом напомнил, что он не получал права осуждать отдельных спортсменов, а должен был оценить работу и масштаб всей системы, а все доказательства он привел на специальном сайте. Макларен отметил, что для анализов, взятых в Сочи, повторные тесты не требуются, – из-за подмены они все дадут отрицательный результат. Он также добавил, что благодаря его работе МОК обнаружил сотни положительных проб после перепроверки с Олимпиады в Лондоне.

– Я дал вам необходимую информацию для проведения повторных анализов и указал, с каких спортсменов следует начать. Вы забываете отметить эту заслугу моей команды, – сказал Макларен.