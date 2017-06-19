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Студент из Перми женился на Роналду

Студент из Перми похвастался «свадьбой» с Роналду
Фото:
Известный футболист Криштиану Роналду оставил свой автограф в паспорте пермского студента в графе "семейное положение". Никита Смирнов опубликовал фотографию в соцсетях.
"Сегодня женился на Роналду", - написал он под снимком.

Фото: vk.com/nikitasmit

Напомним, сборная Португалии приехала в Казань на Кубок конфедерации 17 июня. Перед входом в гостиницу Роналду раздавал поклонникам свои автографы.
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Криштиану Роналду Никита Смирнов
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