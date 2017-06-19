Студент из Перми женился на Роналду

"Сегодня женился на Роналду", - написал он под снимком.

Фото: vk.com/nikitasmit

Напомним, сборная Португалии приехала в Казань на Кубок конфедерации 17 июня. Перед входом в гостиницу Роналду раздавал поклонникам свои автографы.