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Студент из Перми женился на Роналду
Фото: vk.com/nikitasmit
Известный футболист Криштиану Роналду оставил свой автограф в паспорте пермского студента в графе "семейное положение". Никита Смирнов опубликовал фотографию в соцсетях.
"Сегодня женился на Роналду", - написал он под снимком.
Фото: vk.com/nikitasmit
Напомним, сборная Португалии приехала в Казань на Кубок конфедерации 17 июня. Перед входом в гостиницу Роналду раздавал поклонникам свои автографы.
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