Промоутер Ковалева рассказала о дальнейшей карьере боксера

«Ковалев проведет следующий бой осенью. Он в порядке», — сообщила Дува, не уточнив, кто будет его следующим соперником.

В ночь на 18 июня Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери Тони Уикс принял решение остановить бой после того, как россиянин перестал защищаться после серии ударов соперника, часть которых пришлась ниже пояса. После поединка Уикс признал, что ошибочно остановил бой, а Уорд действовал против правил.

Ковалев потерпел второе подряд поражение в карьере, оба — от Уорда. Он одержал 30 побед при одной ничьей. Уорд выиграл все 32 поединка в профессиональной карьере (16 нокаутом).