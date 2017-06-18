Главные события у вас в почте
Гус Хиддинк: "Для России в матче с Португалией важнее всего будут общекомандные перемещения"
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью "СЭ" подвел итоги первого матча на Кубке конфедераций против Новой Зеландии (2:0). По словам голландского наставника, ему понравилась игра подопечных Станислава Черчесова в начале встречи.
– Меня очень порадовали первые 15 минут в исполнении российской сборной. Давление, темп, прессинг стали впечатляющими, - отметил Хиддинк. - Новозеландцы не могли из-под него выбраться, поднять голову! Скорости были высокими, а, потеряв мяч, ваша команда моментально вступала в отбор и отвоевывала его. В первые семь минут Россия подала четыре угловых, после одного из которых Васин попал в штангу. Вообще, вам просто не повезло, что не забили на стартовом отрезке. А ведь россияне заслужили такой награды для себя. Два или три шанса были прекрасными. Вы не только переигрывали, но и перебегали Новую Зеландию, что мне очень понравилось.
Но команда не забила, после чего начала немного терять ту цельность и синхронность действий, которые наблюдались у всех игроков на старте. Такое порой происходит, когда не забиваешь в начале то, на что наработал. Некоторые футболисты – по фамилиям называть не буду – в какой-то момент начали нарушать концепцию, систему. Шли в неоправданный дриблинг, занимали неверные позиции. Это позволило Новой Зеландии чуть-чуть выдохнуть. Потому что, если ты оставляешь на поле какие-то дыры, свободное пространство, то обороняющиеся способны замедлить игру, отдышаться – и в прямом, и в переносном смысле...
Учитывая, что во втором тайме новозеландцы окончательно "сдулись", Россия, если бы ее футболисты более четко действовали позиционно, могла легко забить пять-шесть раз. Они знают, как играть! Но слишком часто находились в неправильных позициях. Для меня как тренера важнее всего не выступление отдельных исполнителей, а то, как они выглядят как единое целое.
В начале игры это целое, безусловно, было. Позже оно начало периодически немного ломаться. И с той же Португалией важнее всего будут именно общекомандные перемещения, компактность, подстраховка, отсутствие разрывов между линиями. Нельзя позволять сопернику себя растягивать, давать ему пространство.
Напомним, что следующий матч россиян против Португалии состоится 21 июня на стадионе "Спартак" и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Оставить комментарий