Боксер Ковалев прокомментировал решение рефери остановить поединок

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что судья никак не прокомментировал серию ударов ниже пояса, которые ему нанес американский боксер Андре Уорд во время поединка, состоявшегося накануне вечером. Слова спортсмена приводит портал BoxingScene.

«Он четыре раза ударил меня ниже пояса. Рефери не прокомментировал их. Я чувствовал, что мог бы продолжить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что рефери боксерских поединков Тони Уикс признал свою ошибку в бою Ковалев-Уорд. По его словам, он не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда.

Бой между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом проходил в конкурентной борьбе. В восьмом раунде американский боксер нанес Ковалеву серию мощных ударов и без особой необходимости завершил ее ударом в пах. Несмотря на протесты российского боксера, судья решил закончить бой. Команда Ковалева намерена подать протест на исход поединка.