Мутко раскритиковал Газзаева за ответ Путину

«Нам нужно создать систему, дать стипендию талантливым футболистам. А болтать бесконечно "надо начать заниматься юношеским футболом". Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают "Как сборная сыграет?", а он — "Я считаю, как вы считаете". И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу», — заявил Мутко.

15 июня во время прямой линии Путина Газзаев спросил президента о перспективах российской сборной на крупных турнирах. Путин отметил, что на этот вопрос лучше ответит сам Газзаев и предложил ему высказать свое мнение. Тот заявил, что его мнение совпадает с мнением главы государства.