Мутко раскритиковал Газзаева за ответ Путину

Мутко припомнил Газаеву его высказывания во время общения с президентом России, сообщает «Советский спорт»

«Нам нужно создать систему, найти талантливых тренеров и поднять им зарплату, дать стипендию талантливым футболистам. И косить этот газон, как англичане, каждое утро, не отходя. А болтать бесконечно «надо начать заниматься юношеским футболом»… Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают «Как сборная сыграет?», а он – «Я считаю, как вы считаете». И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу-бу-бу. А палец о палец не ударили, это все же тоже на моих плечах», — заявил Мутко.

Мутко припомнил Газаеву его слова во время общения с президентом России. Валерий Газаев пообщался с Владимиром Путиным во время Прямой линии президента, состоявшейся 18 июня.

Путин предложил Газаеву высказать свое мнение о перспективах российской сборной. Бывший тренер ЦСКА заявил, что его мнение совпадает с мнением главы государства.