Команда Ковалева опротестует результат боя с Уордом

«Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор. Завершит ли Ковалев карьеру после второго поражения от Андре Уорда? Нет. Он проведет свой следующий бой осенью», — сказала Дува.

Ранее 18 июня Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Уорд попадал Ковалеву ниже пояса во втором и седьмом раунде, рефери его предупреждал. В восьмом раунде Ковалев пропустил удар в голову, после чего американец начал его добивать и нанес серию ударов в область пояса. Россиянин не реагировал на призывы судьи защищаться, и бой был остановлен. Победу техническим нокаутом одержал 33-летний Уорд.

34-летний Ковалев потерпел второе подряд поражение в карьере. Первый раз он проиграл Уорду единогласным судейским решением в ноябре 2016 года. В его активе 30 побед при 2 поражениях и одной ниьчей. Американец остается непобежденным, он одержал 32 победы в 32 поединках.