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Судья поединка Ковалев-Уорд признал свою ошибку
Рефери Тони Уикс заявил, что допустил ошибку, когда досрочно остановил поединок между российским полутяжеловесом Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. Это произошло в восьмом раунде после серии ударов Уорда, которые пришлись 34-летнему россиянину ниже пояса. После этого рефери присудил победу американцу в матче за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO.
I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake— Tony Weeks (@TonyWeeks_) 18 июня 2017 г.
«Я посмотрел повторы и должен признать, что ошибся - я не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок», -- написал Уикс в своем Twitter.
Промоутер Ковалева Кэти Дува уже заявила, что намерена оспаривать результаты поединка, так как бой был остановлен после того, как американец нанес россиянину несколько запрещенных ударов. «Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — сказала она, сообщает РИА Новости.
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