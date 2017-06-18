Рябинский: снова весь мир видит, как Уорда тянут за уши к победе

Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже. — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 18 июня 2017 г.

"Два подряд удара в пах Ковалеву и рефери объявляет нокаут. Даже не открывая счет! Опять левое судейство. С таким судейством, как в бою Ковалев - Уорд, бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к "победе". Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже", - написал Рябинский на своей странице в Twitter.

Ранее Ковалев уступил американцу Андре Уорду техническим нокаутом в матче-реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.