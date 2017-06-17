Мутко оправдал сломанный лифт и протекающую крышу стадиона «Санкт-Петербург»

«Стадион роскошно выглядит. Тут все готово. Протекающая крыша и сломавшийся лифт? Вы мне напоминаете журналистов, которые писали, что в Сочи карниз упал. Что-то тестируется на арене в Питере. У главного операционного штаба с точки зрения управления процессом никаких проблем нет. Со всем справляются. С каждой игрой все будет в лучшем ракурсе», — заявил Мутко.

Ранее 17 июня сборная России со счетом 2:0 обыграла Новую Зеландию. Перед стартовым свисток на стадионе прошла церемония открытия Кубка конфедераций, матчи которого, помимо Санкт-Петербурга, примут Москва, Казань и Сочи. Турнир продлится до 2 июля.

До матча «Чемпионат.com» публиковал видео, на которых запечатлены протекающие потолки и неработающий лифт стадиона «Санкт-Петербург». Строительство арены велось на протяжении 10 лет и обошлось более чем в 40 миллиардов рублей.