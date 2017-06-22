Сборная России не добила до ворот

В своем втором матче в группе В сборная России потерпела поражение — 0:1 — от Португалии. Корреспондент “Ъ” Евгений Федяков, наблюдавший за игрой из ложи прессы стадиона «Спартак» , считает, что хозяева турнира, несмотря на то что не нанесли ни одного удара в створ ворот, вполне достойно смотрелись на фоне чемпионов Европы, а результат матча в целом по игре.

Встреча сборных России и Португалии оказалась единственным матчем предварительного этапа, которому с самого начала сопутствовал ажиотаж,— все билеты на него разошлись еще в первую неделю продаж в конце прошлого года. Ведь в данном случае российским болельщикам представилась возможность не только поддержать свою команду в одном из главных матчей всего турнира, но и в очередной раз посмотреть в деле на самого Криштиану Роналду

Это было уже пятое явление 32-летней португальской суперзвезды московской публике. Правда, в двух предыдущих матчах на уровне сборных — в 2005 году на стадионе «Локомотив» и в 2012-м в «Лужниках» — Роналду голов не забивал. Зато выступая за « Манчестер Юнайтед » в финале Лиги чемпионов-2007/08 против «Челси» и за «Реал» в первой встрече 1/8 финала сезона-2011/12 с ЦСКА (оба матча также состоялись в «Лужниках») он отличился по одному разу.

Дмитрий Комбаров. Выходя примерно через час после короткого, но довольно сильного ливня на поле стадиона «Спартак», где в связи с проведением Кубка конфедераций произошли некоторые изменения (например, была значительно расширена ложа прессы), Криштиану Роналду держал за руку счастливую девочку в инвалидной коляске. Это выглядело очень трогательно, однако на другие сантименты от самого опасного футболиста в составе сборной Португалии хозяевам турнира в данном случае рассчитывать не приходилось. Если на победу чемпионов Европы букмекеры принимали ставки с коэффициентом 1,8, то на победу россиян и на ничью — соответственно с коэффициентами 4,6 и 3,5. Неудивительно, что Станислав Черчесов по сравнению с матчем против сборной Новой Зеландии выставил более оборонительный состав: Александра Ерохина Дмитрия Полоза заменили Роман Шишкин

С первых же минут португальцы приступили к осаде чужих ворот, практически не оставляя соперникам возможностей предпринять контрмеры. Криштиану Роналду, разумеется, находился в центре внимания, и пару раз ему удалось продемонстрировать эффектные финты. Партнеры тоже старались не отставать от своего лидера. Уже в дебюте они едва не организовали ему рандеву с Игорем Акинфеевым , который проводил за сборную России свой сотый матч, но до удара в тот момент дело не дошло. Однако когда через две минуты Рафаэл Геррейру с левого фланга точным навесом закинул мяч за спину Федору Кудряшову, оказавшийся в полном одиночестве Криштиану Роналду использовал свой первый же момент, открыв счет ударом головой. Уже после окончания матча Игорь Акинфеев, не рискнувший пойти на перехват, признает, что на 80 процентов этот гол стал следствием его ошибки.

Затем в течение получаса между двумя капитанами состоялись еще две дуэли, которые выиграл уже Акинфеев. В атаке же у россиян дело не клеилось. Хотя к концу первого тайма игра немного выровнялась, ни единственному номинальному форварду Федору Смолову , ни его партнерам не удалось создать у ворот Руя Патрисиу реальной остроты.

Португальцы весьма остро начали и второй тайм. Андре Силва, переиграв на втором этаже Георгия Джикию , был близок к тому, чтобы удвоить преимущество своей команды. Дальше, впрочем, пошла уже немного другая игра. То ли избавившись от робости, то ли вняв, наконец, требованиям Черчесова действовать более активно, сборная России при поддержке более чем 42 тыс. зрителей стала терзать оборону соперника.

Примерно через четверть часа после перерыва в штрафной португальцев стало довольно жарко: Александр Самедов навесил на Федора Смолова, но тот не дотянулся до мяча. Вскоре у хозяев поля прошла еще одна атака, однако до логического завершения дело в ней тоже не дошло. Португальская оборона, которая не отличалась особой надежностью в матче с Мексикой, откровенных сбоев не давала.

Тем не менее Россия наращивала давление на чужие ворота с помощью фланговых прорывов. Постепенно возрастал и градус эмоций. К большому огорчению чемпионов Европы, тяжелую травму получил Рафаэл Геррейру, у которого, по словам главного тренера португальцев Фернанду Сантуша, подозрение на перелом ноги. Станислав Черчесов с бровки требовал от Александра Ерохина, заменившего на 46-й минуте незаметного в первом тайме Романа Шишкина, чтобы тот более активно открывался для передач партнеров. А 34-летний защитник мадридского «Реала» Пепе, известный своей грязной игрой, сумел-таки спровоцировать менее опытного Джикию, который в результате столкновения заработал желтую карточку.

Последние минуты матча прошли на встречных курсах. Усилив атаку Дмитрием Полозом Александром Бухаровым , Черчесов пытался заработать ничью и едва не преуспел. На 88-й минуте после падения Бухарова в штрафной главный тренер сборной России знаками требовал у судьи просмотра видеоповтора, однако итальянец Джанлука Рокки был абсолютно уверен в том, что нарушения правил не было. Уже в компенсированное время Джикия после навеса Самедова с углового пробил головой выше перекладины, и в итоге сборной России так и не удалось хотя бы раз попасть в створ ворот. Изо всех сил пытаясь проявить характер при горячей поддержке своей публики, она, можно сказать, наиграла лишь на половину гола и в целом закономерно уступила — 0:1.

На пресс-конференции Станислав Черчесов отметил, что к судейству претензий не имеет, отверг предположения журналистов о том, что в начале встречи его подопечные испытывали мандраж, а пропущенный гол объяснил стечением обстоятельств. «Просто иногда игра диктует свои вещи,— сказал он.— Мы прозевали игрока, которого не только мы зеваем».

Таким образом, теперь турнирная судьба россиян целиком зависит от результата встречи с мексиканцами, которая пройдет в субботу в Казани. Победа гарантирует подопечным Черчесова путевку в полуфинал.