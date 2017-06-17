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Букмекеры оценили шансы РФ в матче с Новой Зеландией
Букмекеры считают сборную России безоговорочным фаворитом в предстоящем поединке с командой Новой Зеландии. Нашей дружине предрекли выигрыш всухую. Голов ждут от Федора Смолова.
Поставившие на выигрыш новозеландцев смогут приумножить ставку в 10 раз. Рискнувшие спрогнозировать ничью получат примерно в 5 раз больше своей ставки. Коэффициент на победу России всего 1,31. Такие данные приводит «Спорт-Экспресс».
Эксперты говорят, что подобные прогнозы закономерны.
«Абсолютное большинство ставок приходится на победу сборной России. Это в принципе закономерно. Наша команда выступает фаворитом в этом матче. Новая Зеландия достаточно неизученная команда и неизвестная», — заявил представитель компании «Лига ставок» Александр Егоров, передает «Лайф».
По его словам, есть высокая вероятность, что Россия выиграет матч всухую. Наиболее вероятно, что голом отметится Фёдор Смолов.
Кубок конфедераций стартует сегодня в Санкт-Петербурге. В первом матче сойдутся россияне и новозеландцы. Игра начнется на новом стадионе в 18:00.
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