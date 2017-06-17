Букмекеры оценили шансы РФ в матче с Новой Зеландией

Букмекеры считают сборную России безоговорочным фаворитом в предстоящем поединке с командой Новой Зеландии. Нашей дружине предрекли выигрыш всухую. Голов ждут от Федора Смолова

Поставившие на выигрыш новозеландцев смогут приумножить ставку в 10 раз. Рискнувшие спрогнозировать ничью получат примерно в 5 раз больше своей ставки. Коэффициент на победу России всего 1,31. Такие данные приводит «Спорт-Экспресс»

Эксперты говорят, что подобные прогнозы закономерны.

«Абсолютное большинство ставок приходится на победу сборной России. Это в принципе закономерно. Наша команда выступает фаворитом в этом матче. Новая Зеландия достаточно неизученная команда и неизвестная», — заявил представитель компании «Лига ставок» Александр Егоров , передает «Лайф»

По его словам, есть высокая вероятность, что Россия выиграет матч всухую. Наиболее вероятно, что голом отметится Фёдор Смолов.

Кубок конфедераций стартует сегодня в Санкт-Петербурге. В первом матче сойдутся россияне и новозеландцы. Игра начнется на новом стадионе в 18:00.