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Президентом ФК «Ростов» назначен Арташес Арутюнянц

Стал известен новый президент ФК «Ростов»
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Об этом сообщается на сайте организации.
Арутюнянц является членом совета директоров ФК «Ростов», он владеет компанией «Южный Капитал», избран депутатом законодательного собрания Ростовской области.
«Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба. На данный момент в "Ростове" собралась команда единомышленников. Мы делаем все для того, чтобы была собрана боеспособная команда», — отметил Арутюнянц.
Спортивным директором ФК «Ростов» назначен Алексей Рыскин. До этого, с 2009-го по 2010-й и в 2012-2015 годах, он работал в клубе в селекционном отделе.
В начале июня стало известно, что должность вице-президента «Ростова» оставил Курбан Бердыев. До этого Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о нестабильной финансовой обстановке в клубе.
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Спорт
Дмитрий Кириченко Курбан Бердыев
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