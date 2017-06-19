Бывший боец UFC Хаг скончался в больнице после нокаута

Бывший боец UFC Тим Хаг был нокаутирован Адамом Брейдвудом в боксерском поединке, после чего впал в кому и не приходя в сознание скончался в больнице.

Во время боя, который прошел 16 июня, Хаг дважды побывал в нокдауне прежде, чем попал в нокаут. В раздевалке боец потерял сознание и был доставлен в больницу с внутричерепным кровотечением в состоянии комы.

Спустя два часа доктора объявили о том, что мозг 34-летнего спортсмена умер.

Хаг скончался в больнице не приходя в сознание. О смерти бойца сообщила на своей странице в Facebook его сестра.