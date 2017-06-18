Далее:
Главное сейчас
Спорт-Экспресс

Месси потратил 37 тысяч евро в ресторане

Месси потратил 37 тысяч евро в ресторане
Фото:
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, проводящий отпуск на Ибице в компании своей семьи, потратил в местном ресторане 37 330 евро, информирует Mundo Deportivo. На отдыхе вместе с семьей аргентинца также находятся члены семьи форварда каталонцев Луиса Суареса и полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса.
Отмечается, что футболисты в этот вечер заказали в том числе 27 пицц, 7 гамбургеров, 4 корзины с фруктами и 41 бутылку шампанского. После публикации фотографии счета в социальных сетях сам Месси опроверг эту информацию.
Еще 7 источников
Испания Спорт
Луис Суарес Лионель Месси
Оставить комментарий

Спорт-Экспресс: последние новости