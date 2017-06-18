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Месси потратил 37 тысяч евро в ресторане
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, проводящий отпуск на Ибице в компании своей семьи, потратил в местном ресторане 37 330 евро, информирует Mundo Deportivo. На отдыхе вместе с семьей аргентинца также находятся члены семьи форварда каталонцев Луиса Суареса и полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса.
Отмечается, что футболисты в этот вечер заказали в том числе 27 пицц, 7 гамбургеров, 4 корзины с фруктами и 41 бутылку шампанского. После публикации фотографии счета в социальных сетях сам Месси опроверг эту информацию.
Lionel Messi responds angrily in Instagram after a photo of huge restaurant bill went viral! https://t.co/gHTiAlVt0d pic.twitter.com/CDhUsf8yKE— Leo Messi (@messi10stats) 18 июня 2017 г.
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