Месси потратил 37 тысяч евро в ресторане

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси , проводящий отпуск на Ибице в компании своей семьи, потратил в местном ресторане 37 330 евро, информирует Mundo Deportivo. На отдыхе вместе с семьей аргентинца также находятся члены семьи форварда каталонцев Луиса Суареса и полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса.

Отмечается, что футболисты в этот вечер заказали в том числе 27 пицц, 7 гамбургеров, 4 корзины с фруктами и 41 бутылку шампанского. После публикации фотографии счета в социальных сетях сам Месси опроверг эту информацию.