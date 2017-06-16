Украина не приобрела права на трансляцию Кубка конфедераций-2017

Международная федерация футбола (ФИФА) реализовала права на трансляцию Кубка конфедераций-2017 в 183 странах, сообщили RNS в пресс-службе организации.

Пресс-служба подчеркнула, что на данный момент Украина не приобрела права на трансляцию Кубка конфедераций.

«На момент написания EBU (Европейский вещательный союз. — RNS), обладающий правами на Кубок конфедераций и Чемпионата мира, не реализовал их на Украине», — сообщили RNS в ФИФА.

Единственной украинской телекомпанией-членом EBU является Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

«На Украине действительно нет лицензиата на трансляцию Кубка конфедерации», — подтвердили RNS в пресс-службе EBU.

В самой телекомпании не смогли предоставить оперативный комментарий о трансляции Кубка конфедераций.

По словам представителя организации, телеканалы, входящие в EBU, подали коллективную заявку на приобретение медиаправ в 2014 году.

«Мы покупали права у ФИФА от имени каналов-членов EBU, это была совместная заявка. Все телеканалы, которые были заинтересованы в трансляции Кубка конфедераций, принимали участие в заявке, платили взносы. Таким образом, все каналы, участвовавшие в заявке, получили лицензию на трансляцию турнира», — рассказал RNS представитель EBU.

Помимо Украины права на трансляцию среди европейских стран не приобрели Италия, Испания, Греция, Гибралтар и Люксембург, следует из списка стран-лицензиатов ФИФА относительно Кубка конфедераций. Также матчи не будут официально показаны в Китае, Ливии и ряде других стран.

При этом турнир будет показан в Северной Корее, трансляцию будут вести южнокорейские каналы KBS и MBC.

В России права на трансляцию матчей Кубка конфедераций получил консорциум «2Спорт2», в который вошли «Первый канал» и «Матч ТВ». Права были получены напрямую от ФИФА, минуя EBU.

Кубок конфедераций является турниром, предваряющим Чемпионат мира по футболу. Первый подобный турнир был проведен в 1997 году. На Кубке конфедераций играют восемь стран: страна-организатор грядущего Чемпионата мира, победитель прошлого мундиаля, а также континентальных первенств.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В турнире примут участие Россия, Германия, Португалия, Чили, Австралия, Мексика, Новая Зеландия и Камерун.