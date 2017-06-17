Сорокин: нарушители порядка могут получить пожизненный запрет на посещение стадионов

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что будет происходить с нарушителями порядка во время Кубка конфедераций в России.

«У нас работает законодательство, призванное предотвратить неприятности. Недавно мы его немного ужесточили. Теперь есть возможность запретить посещать матчи, в том числе пожизненно. Мы сотрудничаем с иностранными органами и обмениваемся «чёрными списками» проблемных болельщиков, знаем, кого можно впускать, а кого нет», — сказал Сорокин в интервью RT.

Ранее российский саксофонист Игорь Бутман выразил надежду, что сборная России «не подкачает» в игре с Новой Зеландией.

В матче открытия Кубка конфедераций 2017 года сборная России сыграет с командой Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург» 17 июня в 18:00 мск.

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля.