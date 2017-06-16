Аргентинский футболист пяткой перебросил вратаря в матче Открытого кубка США

Аргентинский нападающий клуба североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Чикаго Файр» Луис Солиньяк отметился красивым голом в матче Открытого кубка США против «Сент-Луис Старс». Видео взятия ворот размещено на канале Sportdude в YouTube.

Форвард, стоя спиной к воротам, ударил пяткой по мячу. Тот миновал голкипера и опустился в сетку за спиной вратаря. Победу в матче со счетом 1:0 одержал «Чикаго».