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"Монреаль" обменял Сергачева на форварда "Тампы" Друена
Фото: Михаил Сергачев © Елена Руско/ТАСС, архив
"Монреаль Канадиенс" обменял российского защитника Михаила Сергачева в "Тампа-Бэй Лайтнинг", передает RT.
Сообщается, что в помимо российского "Монреаль" также отдал условный выбор во втором раунде драфта-2018. В свою очередь, от "Тампы" канадский клуб получил форварда Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года.
Обмен пиками состоится, если Сергачев проведет не менее 40 матчей за "Тампу" в следующем сезоне, включая плей-офф.
В минувшем сезоне Сергачев дебютировал в НХЛ, однако затем был отправлен в юниорскую команду OHL "Виндзор", с которой в итоге завоевал Мемориальный кубок.
22-летний Друен провел 73 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 53 (21+32) очка при показателе полезности "-13".
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