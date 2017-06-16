«Монреаль» обменял Сергачева на форварда «Тампы» Друена

"Монреаль Канадиенс" обменял российского защитника Михаила Сергачева в "Тампа-Бэй Лайтнинг", передает RT.

Сообщается, что в помимо российского "Монреаль" также отдал условный выбор во втором раунде драфта-2018. В свою очередь, от "Тампы" канадский клуб получил форварда Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года.

Обмен пиками состоится, если Сергачев проведет не менее 40 матчей за "Тампу" в следующем сезоне, включая плей-офф.

В минувшем сезоне Сергачев дебютировал в НХЛ, однако затем был отправлен в юниорскую команду OHL "Виндзор", с которой в итоге завоевал Мемориальный кубок.

22-летний Друен провел 73 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 53 (21+32) очка при показателе полезности "-13".