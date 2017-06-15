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Карякин проиграл Карлсену на шахматном супертурнире в Ставангере
Российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в восьмом туре шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.
Другой российский шахматист Владимир Крамник проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву. Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Матч двух американцев Хикару Накамуры и Уэсли Со также завершился вничью.
Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и голландца Аниша Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.
Аниш Гири Сергей Карякин Хикару Накамура Левон Аронян Еще 1 тег
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