Российский боец ММА попал в реанимацию в день боя

Российский боец смешанного стиля Гога Шаматава попал в реанимацию в день боя с бразильцем Реймисоном Бруно Соузой де Оливейрой, который должен был пройти в Краснодаре в рамках турнира Prime Selection-2017. Об этом сообщил промоутер Алексей Яценко.

«Гога Шаматава ночью был доставлен реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики предполагают быстрое развитие воспалительного процесса, который стал причиной осложнения, в результате которого воздух давит на сердце и другие внутренние органы. Предварительно врачи поставили диагноз медиастинит. Также медики подтвердили угрозу жизни для бойца», — сказал Яценко.

По словам промоутера, сейчас Шаматава находится в крайне тяжелом состоянии. Его готовят к транспортировке в краевой центр грудной хирургии.

Шаматава должен был провести поединок в Краснодаре с Бруно Соузой де Оливейрой 15 июня. В активе 25-летнего россиянина десять побед и три поражения в ММА.