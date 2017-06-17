Чешский теннисист отразил удар лежа и выиграл розыгрыш

Чешский теннисист Томаш Бердых отразил удар лежа во время матча с испанцем Фелисиано Лопесом на турнире Mercedes Cup в немецком Штутгарте. Видеозапись момента появилась в аккаунте We Are Tennis Italia‏ в Twitter.

В первом сете при счете 6:6 Бердых упал, однако сумел ударить по мячу и выиграл розыгрыш. Чех выиграл первую партию, однако победителем в матче стал его соперник. Встреча завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4 в пользу Лопеса.