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Против Роналду возбудили дело
В Мадриде прокуратура завела дело против нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Отдел по экономическим преступлениям прокуратуры подал иск в отношении футболиста по делу о неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Об этом сообщает газета El Mundo.
По сданным правоохранительных органов, спортсмен для сокрытия доходов пользовался «корпоративной структурой», которая была создана еще в 2011 году. Следствие отмечает, что это является «преднамеренным невыполнением налоговых обязанностей в Испании».
Ранее сообщалось, что нападающему грозит тюремное заключение за неуплату налогов.
Согласно данным налоговой службы, футболист уклонялся от налогов в период с 2011 по 2014 год. В результате он не заплатил около 8 млн евро налога. Португалец провел свои средства через офшоры на Виргинских островах.
При этом в 2014 году спортсмен выплатил 6 млн налога. Однако он объединил все свои налоги в одну декларацию за 2014 год. Налоговые инспекторы заявляют, что спортсмен был обязан подать дополнительную налоговую декларацию.
Ранее сообщалось, что Роналду и бывший главный тренер мадридского клуба Жозе Моуринью участвовали в махинациях по сокрытию налогов.
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