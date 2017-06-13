Против Роналду возбудили дело

По сданным правоохранительных органов , спортсмен для сокрытия доходов пользовался «корпоративной структурой», которая была создана еще в 2011 году. Следствие отмечает, что это является «преднамеренным невыполнением налоговых обязанностей в Испании».

Ранее сообщалось, что нападающему грозит тюремное заключение за неуплату налогов.

Согласно данным налоговой службы, футболист уклонялся от налогов в период с 2011 по 2014 год. В результате он не заплатил около 8 млн евро налога. Португалец провел свои средства через офшоры на Виргинских островах.

При этом в 2014 году спортсмен выплатил 6 млн налога. Однако он объединил все свои налоги в одну декларацию за 2014 год. Налоговые инспекторы заявляют, что спортсмен был обязан подать дополнительную налоговую декларацию.

Ранее сообщалось, что Роналду и бывший главный тренер мадридского клуба Жозе Моуринью участвовали в махинациях по сокрытию налогов.