СМИ узнали об очередном визите Родмана в КДНР

По данным источников телеканала среди властей КНДР, баскетболист должен прибыть в Пхеньян уже во вторник. Цели визита Родмана в Северную Корею не называются.

CNN сообщил, что спортсмен был замечен в аэропорту Пекина. Отвечать на вопросы телеканала он отказался.

Деннис Родман завершил карьеру баскетболиста в 2006 году. В марте 2013-го спортсмен посетил Северную Корею и принял участие в торжественном обеде с лидером страны Ким Чен Ыном . Во время последней поездки в КНДР в январе 2014 года он участвовал в матче, организованном ко дню рождения лидера страны. После возвращения из КНДР он лег в клинику на Восточном побережье США, чтобы пройти курс лечения от алкоголизма.

Несмотря на критику со стороны американской прессы и правозащитников, Родман поддерживает контакты с Ким Чен Ыном, называет его своим другом, а визиты в Северную Корею считает частью «баскетбольной дипломатии». Одновременно спортсмен подчеркивает, что вопросы политики его не интересуют.