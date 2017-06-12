Легендарный футболист Стоичков назвал главную цель сборной России на Кубке конфедераций

Известный в прошлом футболист испанской «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков поделился мнением относительно целей российской национальной команды на Кубке конфедераций — 2017.

«Российской команде надо просто продолжить свою дорогу к чемпионату мира, чтобы у тренера была возможность посмотреть, что можно усовершенствовать в игре команды. Этот турнир и проводится для того, чтобы посмотреть, есть ли какие-то недостатки в игре, которые можно было бы до чемпионата мира исправить», — цитирует Стоичкова ТАСС

Стоичков является четырёхкратным чемпионом Испании в составе каталонского клуба, обладателем Кубка европейских чемпионов, Кубка кубков и Суперкубка УЕФА

Болгарский футболист становился лауреатом награды «Золотая Бутса», как лучший бомбардир в Европе и является обладателем «Золотого мяча».

Ранее глава оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о готовности газона стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций, стартующего 17 июня.

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля в четырёх российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.