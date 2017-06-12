Канадский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сидни Кросби завоевал приз "Конн Смайт Трофи", который вручается самому ценному игроку по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

В ночь на понедельник "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у "Нэшвилла" со счетом 2:0.

Кросби в 24 матчах плей-офф набрал 27 очков (8 шайб + 19 передач). 29-летний канадец выиграл Кубок Стэнли вместе с "Питтсбургом" в третий раз (ранее в 2009 и 2016 годах).

Для Кросби эта награда стала второй в карьере, в прошлом году он также был признан самым ценным хоккеистом плей-офф. Чаще других приз выигрывал канадский вратарь Патрик Руа (1986, 1993, 2001). Дважды кроме Кросби награда доставалась Марио Лемье (1991, 1992), Уэйну Гретцки (1985, 1988), Берни Паренту (1974, 1975) и Бобби Орру (1970, 1972).

"Конн Смайт Трофи" - единственная индивидуальная награда, вручаемая не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании последней игры финальной серии Кубка Стэнли. Приз учрежден в 1964 году "Торонто" в честь бывшего тренера, менеджера, президента и владельца клуба в период с 1927 по 1961 год Конна Смайта. Победитель журналистского опроса также получает чек на 10 тысяч долларов.