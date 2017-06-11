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Надаль обыграл Вавринку и в 10-й раз выиграл Roland Garros
Испанец Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл Стэна Вавринку в финале Roland Garros. Отметим, что победитель стал первым, кто смог выиграть одиночный разряд турнира в десятый раз. Испанец побеждал в Париже с 2005 по 2008-й, а также с 2010 по 2014 год.
Отметим, что Вавринка ни разу не проигрывал финалы "Большого шлема". Три раза он выходил в финал и трижды одерживал победы.
Париж (Франция) Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Вавринка (Швейцария) – Надаль (Испания) – 2:6, 3:6, 1:6
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