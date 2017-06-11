Надаль обыграл Вавринку и в 10-й раз выиграл Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл Стэна Вавринку в финале Roland Garros. Отметим, что победитель стал первым, кто смог выиграть одиночный разряд турнира в десятый раз. Испанец побеждал в Париже с 2005 по 2008-й, а также с 2010 по 2014 год.

Отметим, что Вавринка ни разу не проигрывал финалы "Большого шлема". Три раза он выходил в финал и трижды одерживал победы.

Париж (Франция) Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Вавринка (Швейцария) – Надаль (Испания) – 2:6, 3:6, 1:6