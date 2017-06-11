Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила права на освещение Кубка конфедераций - 2017 консорциуму "2Спорт2", представленный Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ".

Соглашение обеспечит всестороннее освещение турнира по телевидению, в Интернете, на мобильных платформах и радио.

Все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

"Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира - 2018",- цитирует коммерческого директора ФИФА Филиппа Ле Флока "Р-Спорт".