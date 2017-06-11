Суррогатная мать родила двойню для футболиста Криштиану Роналду

Футболист "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал многодетным отцом после того, как суррогатная мать родила для него двойню, сообщает Marca со ссылкой на португальский телеканал SIC.

Как утверждается, Роналду стал отцом близнецов 8 июня. Дети были рождены на западном побережье США, их назвали Ева и Мэтью. Официального подтверждения данной информации пока не было.

Близнецы стали вторым и третьим ребенком Роналду, у которого есть 6-летний сын Криштиану-младший. Первенец футболиста также был рожден суррогатной матерью.