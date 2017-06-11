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Газета.Ru

Суррогатная мать родила форварду "Реала" Роналду двойню

Суррогатная мать родила форварду «Реала» Роналду двойню
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Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал отцом во второй раз. Об этом информирует Marca со ссылкой на португальский телеканал SIC. Суррогатная мать родила португальцу двойню.
Сообщается, что близнецы, которых зовут Ева и Матео, родились на западном побережье США. Сам 32-летний футболист или его представители данную информацию пока не подтвердили.
У Роналду уже есть сын, которого ему также родила суррогатная мать. Сейчас Криштиану Роналду-младшему уже шесть лет и он, как и его отец играет в футбол.
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Португалия Спорт
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Криштиану Роналду
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