Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал отцом во второй раз. Об этом информирует Marca со ссылкой на португальский телеканал SIC. Суррогатная мать родила португальцу двойню.

Сообщается, что близнецы, которых зовут Ева и Матео, родились на западном побережье США. Сам 32-летний футболист или его представители данную информацию пока не подтвердили.

У Роналду уже есть сын, которого ему также родила суррогатная мать. Сейчас Криштиану Роналду-младшему уже шесть лет и он, как и его отец играет в футбол.