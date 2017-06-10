За ношение футболки каталонского клуба «Барселона» в Объединенных Арабских Эмиратах можно угодить в тюрьму на 15 лет. Об этом сообщает издание The Sun

Дело в том, что на футболках каталонцев размещено название катарской авиакомпании Qatar Airways. Ранее Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и ряд других государств разорвали дипотношения с Катаром и наложили санкции на эту страну, обвинив ее в поддержке террористов.

В числе прочих штрафных мер были приостановлены полеты в Катар, под санкции попала авиакомпания Qatar Airways. Теперь ношение ее символов может быть расценено как реклама и нарушение требований санкций. За это в Саудовской Аравии предусмотрен штраф в 135 тысяч долларов или тюремный срок до 15 лет.

При этом отмечается что у «Барселоны» 30 июня заканчивается спонсорское соглашение с Qatar Airways. Новым спонсором на предстоящие 4 года станет японская компания Rakuten, занимающаяся электронной коммерцией.