В День России болельщики смогут сфотографироваться с Кубком Российской премьер-лиги

В День России в Сокольниках все желающие смогут сделать фотографию с Кубком Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает РИА "Новости".

Трофей будет выставлен на всеобщее обозрение с 14 до 17 часов.

В это же время на соседней площадке пройдет "Большая спортивная тренировка". На турниках выступят мастера воркаута, на рампе - лучшие скейтбордисты страны, а на асфальте - титулованный российский мотоэкстремал Марат Канкадзе

В парке также будет работать киберзона, где можно будет сыграть в FIFA-2017.

Праздник пройдет с 12.00 до 16.00. Завершится мероприятие концертом.