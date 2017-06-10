Конева: российских легкоатлетов в последнее время часто ущемляет ИААФ

Легкоатлетка Екатерина Конева , специализирующаяся в тройном прыжке, заявила, что российских спортсменов ущемляют в правах, запретив носить предметы гардероба в цветах национального флага, передает RT.

"Все эти годы мы отстаивали честь России. Мы гордимся своей страной. Почему мы не имеем право носить одежду с цветами национального флага, когда это делают все остальные? Я считаю, что это неправильно.

Отечественных спортсменов в последнее время часто ущемляют. Мы уже два года не принимаем участие в международных соревнованиях, но при этом выполняем все требования, предписываемые ИААФ, постоянно сдаем допинг-пробы, находимся на связи с офицерами Международного антидопингового агентства ( WADA ).

Теперь в ИААФ взялись за атрибутику. Чего нам ожидать в ближайшем будущем, что еще нельзя будет делать? Я считаю, что это несправедливо и неправильно. Резинки для волос надевали, красили ногти, одежда с надписью была всегда. Это логично, мы ведь не нарушали никаких запретов, а теперь нам предлагают все перечеркнуть… Видимо, отныне мы будем следовать и этим правилам", - сказала Конева.