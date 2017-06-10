Промес поздравил партнера по команде Снейдера с рекордом за сборную Нидерландов

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес поздравил своего партнера по сборной Нидерландов Уэсли Снейдера с днем рождения.

"Поздравления, именинник Уэсли Снайдер! Вот это достижение - обладатель рекорда со 131 игрой!", - написал Промес в инстаграме.

Снейдеру исполнилось 33 года. Кроме того, сыграв в отборочном матче чемпионата мира с Люксембургом, полузащитник стал рекордсменом сборной Нидерландов по числу игр.