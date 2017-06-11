Шарапова пропустит Уимблдон из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова пропустит турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме и не сможет принять участие в Уимблдоне из-за травмы. Об этом спортсменка сообщила в своем Facebook.

«К сожалению, после дополнительных обследований стало понятно, что надрыв мышцы, полученный в Риме, не позволит мне выступить на травяных турнирах, на которых я планировала сыграть. Сейчас я продолжу делать все, чтобы как можно быстрее восстановиться. Я планирую вернуться на корт в Стэнфорде», — написала Шарапова.

16 мая во время матча второго круга турнира в Риме с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони 30-летняя Шарапова получила повреждение и снялась с соревнований. Россиянка должна была принять участие в квалификации Уимблдона, так как она не попала в основную сетку турнира из-за низкой позиции в рейтинге.

Турнир в Стэнфорде пройдет с 31 июля по 6 августа.