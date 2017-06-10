Матча отбора к ЧМ-2018 Босния и Герцеговина - Греция завершился дракой

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборной Боснии и Герцеговины и командой Греции завершился массовой дракой.

Встреча, прошедшая в Зенице, завершилась вничью - 0:0. Сразу после финального свистка на поле повздорили одноклубники по итальянской "Роме" боснийский форвард Эдин Джеко и греческий защитник Костас Манолас. После этого в инцидент вмешались другие игроки и персонал команд. В результате один из сотрудников сборной Боснии и Герцеговины выбил зуб полузащитнику греков Яннису Яннотасу.

"Боснийцам должно быть стыдно за то, что они не проявили уважение к нашему гимну. Такие вещи не красят футбол", - сказал после игры Манолас, слова которого приводит Football Italia.

В турнирной таблице группы Н первое место занимает команда Бельгии (16 очков), второе - Греции (12), третье - Боснии и Герцеговины (11), четвертое - Кипра (7), пятое - Эстонии (4), шестое - Гибралтара (0).