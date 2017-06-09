Черчесов: сборная России добилась прогресса, вышла на другой «левел»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о ничьей в товарищеском матче с Чили (1:1).

«Почему Шишкин играл с первых минут, а не Джикия? Почему, почему, почему… Давайте это слово уберём, я как студент здесь отчитываюсь. У Джикии побаливало колено. Две тренировки он провёл в щадящем режиме, а на поле должны выходить готовые футболисты. Сегодня мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с Венгрией. Отыгрались, но пропустили. В некоторых моментах теряли мяч, когда выходили в атаку. Я поблагодарил команду за непростую игру. Надеюсь, что до 17-го числа добавим ещё в каких-то компонентах. Скачок — совершенно другого уровня команда. Мы чувствовали себя увереннее, контролировали мяч. Если было 5-3-2, то теперь 5-4-1.

Выход Санчеса на замену? Когда выходит игрок высокого уровня, он часто меняет ситуацию. А Санчес многим командам уже попортил крови.

Рассчитывали ли мы на стандарты? Мы часто отрабатывали стандарты – это было и с Венгрией, например. Рады, что у нас есть такой козырь. Понятно, что стандарты – это не футбол, но его часть, которая иногда становится самой важной.