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Президент Федерации баскетбола Петербурга сбит машиной
Президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга, советник губернатора Георгия Полтавченко по спорту Алексей Бурчик был сбит автомобилем, информирует "Фонтанка". Как утверждает издание, это произошло сегодня около 15:30 у дома 16 по Миллионной улице, неподалеку от здания комитета по спорту. Обстоятельства наезда уточняются.
Бурчик с травмой головы госпитализирован в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. По предварительным данным, состояние пострадавшего – тяжелое.
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