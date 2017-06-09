МОК включил 15 новых дисциплин в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио 15 новых спортивных дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

На Олимпиаде в Токио добавятся следующие соревнования: смешанная эстафета 4 по 400 метров (лёгкая атлетика); смешанные командные соревнования по дзюдо, и стрельбе из лука; соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; соревнования в миксте по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; смешанная эстафета по триатлону; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 метров, соревнования по плаванию на дистанции 800 метров у мужчин, и 1500 метров у женщин; соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин, мужской и женский мэдисон в велотреке.

Ранее сообщалось, что Лос-Анджелес станет столицей летней Олимпиады-2028.