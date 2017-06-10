Тойвонен забил победный мяч Швеции с центра поля после ошибки Льориса

Сборная Швеции одержала победу над Францией в домашнем матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Победный мяч своей команде принес Оле Тойвонен после ошибки вратаря соперника Уго Льориса . Футболист "Тоттенхэм Хотспур" вышел из ворот и неудачно низом выбил мяч, который пришел к нападающему шведской команды. Тот в свою очередь пробил с центра поля точно в ворота.

Швеция занимает первое место в турнирной таблице в группе А с 13-ю очками, Франция с аналогичным количеством очков - второе.

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 6-й тур

Швеция - Франция - 2:1 Голы: 0:1 - Жиру, 37; 1:1 - Дурмаз, 43; 2:1 - Тойвонен, 90+3