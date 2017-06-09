Голландский конькобежец пожаловался на «воняющих с любой стороны русских»

Призер Олимпийских игр по конькобежному спорту голландец Эрбен Веннермарс заявил, что не поддерживает решение своего партнера по национальной сборной Куна Вервея о совместных тренировках с российской командой. Слова спортсмена приводит nos.nl.

«Это же русские! Они воняют со всех сторон. На мой взгляд, голландский спорт сейчас действительно чист. Как можно в такой ситуации иметь дело с русскими?» — отметил Веннерманс.