Журналист рассказал о геях в хоккее

Его слова приводятся на YouTube-канале издания.

«Сомневаюсь, что в ближайшее время кто-то из хоккеистов совершит каминг-аут. Слишком уж мужская игра, слишком она, может быть, гомофобская по своему содержанию... Может ли в КХЛ кто-то из хоккеистов сказать, что он гей? Нет. Ему от этого придется несладко», — сказал Еронко.

Журналист также рассказал о чешском хоккеисте, покинувшем Континентальную хоккейную лигу из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Были слухи, что таким являлся Томаш Заборски , который выступал за «Авангард», и именно поэтому в нашей лиге он не задержался и довольно быстро уехал в Финляндию», — сообщил Еронко.

Заборски выступал за омский «Авангард» в сезоне-2012/13, следующий год провел в уфимском клубе «Салават Юлаев», после чего перешел в финский ХИФК.

В 2015 году главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубок Стэнли — пронесли на ежегодном ЛГБТ-параде в Чикаго.