С нового сезона Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) грозненский "Терек" будет носить другое название - "Ахмат". Это подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров , который при этом заявил, что отныне все, кто имеют отношение к клубу, должны будут играть в сто раз лучше, чем в прежние годы.

6 июня руководящий совет "Терека" одобрил идею переименования клуба в "Ахмат", и процедура будет завершена до старта сезона РФПЛ. Напомним, что ранее команда называлась "Динамо" (1946-1948) и "Нефтяник" (1948-1958), и только после этого была названа "Терек".

"Присвоение команде имени «Ахмат» возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность. Клуб, носящий имя Великого Ахмата-Хаджи - человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, ОБЯЗАН ИГРАТЬ СТО РАЗ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ! Долг каждого из нас - создать для игроков и тренерского штаба достойные условия!", - написал почетный президент "Терека" и глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в Instagram.

Также он написал, что переименование клуба было инициативой болельщиков. По его словам, будут приложены все усилия для того, чтобы "новая страница стала самой яркой и достойной".