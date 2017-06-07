Владельцам паспорта болельщика открыли безвизовый въезд в Россию

Иностранные граждане, приехавшие в Россию для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, могут не оформлять визу при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID). Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня, сообщается на сайте Минкомсвязи.

Документ дает право въехать в страну без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и выехать из страны в течение десяти дней после окончания турнира.

Паспорт болельщика именной, оформляется бесплатно для всех зрителей (в том числе россиян) и действует при наличии билетов на матчи. Подать заявку на его оформление можно на сайте fan-id.ru.

Заявки на получение FAN ID уже подали граждане более 100 стран мира.