Иностранные букмекеры сыграют в России

Владелец Rambler & Co Александр Мамут выходит на букмекерский рынок: его структуры запустят онлайн-платформу bwin.ru в партнерстве с одноименной международной игорной компанией. Это первый случай легального выхода на рынок РФ крупного зарубежного букмекера. Российская сторона в ближайшее время планирует вкладывать в проект €10 млн ежегодно, чтобы через три года занять "значительную" долю на рынке, который пока оценивается не более чем в 1 млрд руб. (около €15,7 млн).

Принадлежащее A&NN Investments Александра Мамута ООО "Диджитал Беттинг" при участии Rambler & Co запускает букмекерскую платформу bwin.ru, рассказал "Ъ" исполнительный директор по развитию Rambler & Co Дмитрий Сергеев . Она будет работать в России по лицензии компании bwin.party (одна из крупнейших мировых игорных компаний; в 2016 году продана GVC за €1,72 млрд). Представитель GVC Джей Доссеттер подтвердил "Ъ" партнерство с "Диджитал Беттинг". Запуск bwin.ru и мобильного приложения планируется через несколько месяцев. Инвестиции российской стороны в проект будут составлять не менее €10 млн в год в течение нескольких лет, а bwin.party предоставит технологическую платформу и бренд, получая часть прибыли. Безубыточности планируется достичь через три года.

Компания "Диджитал Беттинг" учреждена летом 2015 года, когда Rambler & Co, по словам Дмитрия Сергеева, задумалась о монетизации трафика, особенно спортивного. В 2016 году компания получила букмекерскую лицензию и возможность принимать ставки онлайн. Площадки Rambler & Co, включая Lenta.ru "Газета.Ru" с их спортивными разделами, "Чемпионат.com" и готовящийся к перезапуску "Рамблер.Спорт", станут основными генераторами трафика для bwin.ru, уверен господин Сергеев. Он оценивает эту аудиторию примерно в 5 млн спортивных болельщиков и рассчитывает, что bwin займет "значительный сегмент на рынке онлайн-ставок" по выручке в первые три года. При этом недавно принятые законодательные поправки разрешают размещать в интернете рекламу букмекерских контор.

Это первый случай, когда крупный иностранный букмекер легально выходит на российский рынок, подчеркивает господин Сергеев. Это подтверждает президент Первой саморегулируемой организации букмекеров и сооснователь "Лиги ставок" Юрий Красовский , называющий запуск "прецедентом на легальном российском букмекерском рынке". Легальный рынок онлайн-ставок в России существует чуть больше года, первый такой сайт запустила "Лига ставок", отмечает господин Красовский. Сейчас в зоне .ru легально оперируют до десяти онлайн-букмекеров, включая "Вилайн", "Фонбет" , "Олимп" и др. В среднем размер депозита в легальном сегменте составляет 10-11 тыс. руб.-- столько клиент суммарно кладет на счет в месяц; ARPPU (средняя выручка в месяц с платящего пользователя) -- 2,5 тыс. руб., оценивает Дмитрий Сергеев. В России, по подсчетам "Диджитал Беттинг", около 1 млн активных игроков.

По итогам 2016 года лидером по аудитории среди российских букмекерских сайтов стал сайт 1xbet.ru c 2,2 млн посещений в месяц, сказано в отчете компании First Gaming. На второе место упал утративший за год 46% месячной посещаемости "Фонбет", на третьем оказалась "Лига ставок". В целом аудитория онлайн-букмекеров "продолжала падать", отмечается в отчете.