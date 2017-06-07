Мутко оценил тренерские качества Черчесова

«Мне кажется, что у нас очень интересный, грамотный и перспективный тренер. Сейчас надо время, чтобы все, что он планирует, было реализовано. Он работает очень профессионально, с большой группой специалистов», — заявил Мутко.

5 июня сборная России под руководством Черчесова в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 в товарищеском матче разгромила команду Венгрии (3:0). В первом тайме травму получил полузащитник россиян Роман Зобнин . Он повредил связки колена и пропустит до пяти месяцев.

Черчесов встал у руля национальной команды в августе 2016 года. С ним сборная России провела восемь товарищеских матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. Перед Черчесовым стоит задача вывести россиян в финал домашнего чемпионата мира 2018 года. В данный момент сборная России занимает рекордно низкое 63-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).